Президент Египта подписал решение о создании филиала КФУ в Каире

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал решение о создании филиала Казанского федерального университета в Каире. Открыть его планируется до конца этого года, сообщает пресс-служба вуза.

«Первый набор студентов пройдет по направлениям "Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация". В образовательном процессе задействуют профессорско-преподавательский состав головного вуза. Выпускники получат диплом Казанского федерального университета», – рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

Обучение будет вестись на английском языке. Кроме того, студенты будут углубленно изучать русский язык.

Предусмотрено платное обучение, но одаренные студенты смогут претендовать на гранты, которые покроют всю или часть стоимости учебы.

Год назад Казанский федеральный университет открыл филиал в Узбекистане.