Президент Египта: Мы выступаем за сплочение всех развивающихся стран

Кризисы и другие вызовы, с которыми сталкиваются страны БРИКС, представляют собой угрозу многополярной системе. Об этом заявил президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«И мы с другими государствами выступаем за то, чтобы сплотить усилия всех развивающихся стран и укрепить взаимодействие в рамках Юг-Юг. Хотел бы сказать, что нельзя говорить о кризисах и вызовах, не затрагивая ближневосточный кризис. Мы видим израильскую войну, которая продолжается более года против арабского народа Палестины, живущего в условиях блокады, массовых убийств, репрессий и расправ. И эти действия распространяются и на Ливан», – подчеркнул президент.

По его словам, в мире отсутствует механизм, который позволил бы призвать к ответу и правосудию тех, кто развязал эту войну, нарушает постоянно права человека, международный правопорядок, устав ООН и принципы международного гуманитарного права.

Кроме того, многие страны сталкиваются с угрозой, нависшей над судоходством в Аденском заливе и Красном море.

«Мы высоко ценим работу БРИКС+, учитывая, что он является площадкой для развития сотрудничества, укрепления взаимных консультаций между странами юга. Хотел бы подчеркнуть, что нужно сделать все для извлечения пользы из нашего взаимодействия с международными финансовыми институтами», – добавил Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

В заключение Президент Египта сказал, что необходимо упрочить механизм взаимных консультаций между странами, так как нужно противостоять попыткам навязать односторонние решения со стороны ряда стран.