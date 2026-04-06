Президент «Динамо» озвучил причину отставки Алексея Кудашова

Президент клуба ХК «Динамо» Виктор Воронин пояснил причину увольнения Алексея Кудашова с поста главного тренера команды в середине сезона.

«В августе ко мне пришли Кудашов и Якубов и сказали, что они сформировали достаточно уверенный состав и каких-либо больших рокировок не будет.

В сентябре неожиданно приходит Кудашов и говорит, что нужен Броссо. Берём Броссо. Сколько он проиграл? Три недели? Броссо не нужен – давайте менять. Началась чехарда, начались провалы. Потом не нужен Рашевский. Потом Джиошвили не нужен. И так далее», – цитирует Воронина «Чемпионат».

По мнению Воронина, рокировки с опытными игроками, ушедшими из команды привели к нежелательному результату в сезоне, что вынудило руководство поменять главного наставника. Также он добавил, что у нового наставника Вячеслава Козлова были сомнения, перед тем, как возглавить команду.

В текущем сезоне «Динамо» завершило регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице на «Востоке». В рамках стартового раунда плей-офф московская команда уступила минскому «Динамо» в серии 0-4 и завершила свои выступления в розыгрыше.