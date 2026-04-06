Президент «Динамо» ответил, является ли Ротенберг кандидатом на пост главного тренера

Президент ХК «Динамо» Виктор Воронин ответил, ставился ли вопрос о назначении Романа Ротенберга главным тренером клуба.

«Роман Ротенберг – член совета директоров. Он принимает участие во всех заседаниях. На данный момент вопрос про его назначение на пост главного тренера пока не ставился», – цитирует Воронина корреспондент «Чемпионата».

С 1 июля 2025 года Роман Ротенберг занимает должность члена совета директоров в московском «Динамо». После вылета из розыгрыша Кубка Гагарина в отставку был отправлен главный тренер команды Виктор Козлов.

«Динамо» завершило выступления в регулярном сезоне 2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице на «Западе». В рамках стартового раунда плей-офф московская команда уступила в серии минскому «Динамо» со счетом 0-4.