Президент ЦСКА Есмантович: «Не пугает ли, как усилился „Ак Барс“? Мы уже пуганые»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился ожиданиями от предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам функционера, цэсковская миссия — как «Буран», взлетать и приземляться.

«Не пугает ли, как усилился „Ак Барс“? Мы уже пуганые. Помните, Серёжа Андронов сказал перед седьмым матчем в Питере: „Нам чем тяжелее, тем нам легче играть“. Отлично. Нам же тоже надо как-то стимулировать свою победу, понимаете.

Мы как в 80-90-е годы: у советской промышленности, потом российской была хорошая разработка – космический корабль „Буран“. Он взлетал и приземлялся, взлетал и приземлялся. Это, наверное, наша миссия цэсковская – как „Буран“, взлетать и приземляться, и опять взлетать, и опять приземляться. Поэтому это, наверное, какие-то слоганы следующего сезона», – цитирует Есмантовича «Чемпионат».

Стоит отметить, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, а новый сезон лиги стартует уже 1 сентября.