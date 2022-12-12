Президент Чехии Земан назвал ошибочным свое изначальное мнение о Путине

Президент Чехии Милош Земан поддержал оказываемую властями страны помощь Украине и признал ошибочность своего первоначального мнения о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает «Радио Прага».

По словам политика, сказанным в эфире «Чешского радио», хотя некоторые и называют его «российским агентом», он убежден в необходимости солидаризироваться с Украиной.

Кроме того, Земан заметил, что в сложившихся обстоятельствах экономические интересы должны отступать на второй план перед требованиями безопасности, а помощь Украине нельзя заранее ограничивать.

Относительно самого Путина Президент Чехии сказал следующим образом: «Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации».

Ранее, до начала масштабных боевых действий, Милош Земан придерживался иной позиции и выступал за отмену санкций, введенных против РФ. На встрече с Владимиром Путиным в 2017 году он призвал «кончать» с рестрикциями, так как они лишили Россию чешских сырой и йогуртов.