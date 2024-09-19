Президент Чехии заявил, что ремонтировать инфраструктуру после наводнения будут годы

Чехия много месяцев, а может, и лет, будет восстанавливать свою инфраструктуру, пострадавшую от крупного наводнения. Такие сроки озвучил чешский президент Петр Павел.

«Восстановление инфраструктуры и жилья в этих местах займет многие месяцы, скорее, даже годы», — цитирует спикера РИА «Новости».

Он добавил, что скоро члены правительства Чехии и мэры городов обсудят, как можно помочь пострадавшим от наводнения. Чешский лидер отметил, что бюджет, который рассмотрели ранее, не сможет покрыть причиненный ущерб.

Напомним, больше всех пострадали от наводнения города Есеник, Крнов, Богумин, Микуловице и Опава – они оказались почти целиком затопленными. Оттуда было эвакуировано свыше 10 тыс. жителей. Многие из местных горожан остались без жилья в результате происшествия.

Петр Павел, осмотрев наиболее пострадавшие территории, сказал, что следует быстро снести поврежденные дома. Однако, если мэры будут соблюдать действующие правила, то работы займут много времени. Поэтому чешские градоначальники поддержали бы упрощение тендерных процедур для поставщиков, считает президент Чехии.

Он также поблагодарил всех, проявивших солидарность в эти дни. По его словам, люди стали помогать восстанавливать инфраструктуру и собирать продукты для пострадавших жителей.

Напомним, из-за дождей, которые обрушились на Чехию с 13 по 18 сентября, уровень воды в стране резко поднялся. Из-за чего несколько населенных пунктов затопило. Причем угроза затопления еще сохраняется.