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Общество 23 октября 2024 14:38

Президент Бразилии на саммите БРИКС поднял проблему климатических изменений

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сегодня на расширенном заседании БРИКС поднял проблему глобального изменения климата. Также он затронул вопрос финансовых отношений. Выступая по видеосвязи, бразильский лидер поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку ряда важных инициатив.

«Наши страны пытаются бороться с голодом и неравенством. БРИКС также занимается вопросами климатических изменений. Нет сомнений, что исторически развитые страны ответственны за то, что все страдают сейчас. Обещали сократить 100 млрд выбросов и не выполнили, необходимо выполнять», – сказал он.

Президент Бразилии назвал это «срочным вопросом», решение которого не терпит отлагательств.

«У нас одна планета, и будущее нашей планеты зависит от наших действий», – подчеркнул глава государства.

Он также призвал создать альтернативные финансовые отношения.

«Мы обсуждаем возможность создать финансовую систему, которая уменьшит затраты для наших коммерческих отношений», – отметил бразильский лидер.

#саммит БРИКС #Владимир Путин #финансы #изменения климата
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