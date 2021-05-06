Президент Бразилии: Мы с Путиным очень похожи

Бразильский лидер Жаир Болсонару рассказал, что южноамериканской республике очень интересна Россия и они с его коллегой Владимиром Путиным очень похожи. Он в очередной раз поблагодарил российского коллегу за освобождение бразильца Робсона Оливейры, арестованного два года назад в России и которого бразильский лидер встречал в аэропорту.

«Мы с Путиным очень похожи. Я никогда этого не отрицал. <...> Это страна, которая нам очень интересна», — прокомментировал Болсонару вопрос о том, может ли благополучный исход истории с Робсоном еще более сблизить две стороны.

Водителя экс-игрока московского ФК «Спартак» Фернандо Робсона Оливейру арестовали и поместили в СИЗО в 2019 году при попытке провоза лекарственного препарата, запрещенного в РФ, — гидрохлорида метадона. По обвинению в контрабанде наркотиков мужчине грозило до 20 лет тюрьмы.

В октябре 2020-го Болсонару заявил, что хочет лично обсудить с Путиным возможность освобождения бразильца. Руководитель южноамериканской республики утверждал, что Оливейра «действовал из лучших побуждений и даже помыслить не мог, что перевозимое им лекарство», которое в родной стране при наличии рецепта врача можно приобрести в аптеке, в России считается наркотиком.