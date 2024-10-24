Президент Боливии: Многополярность нужна для выражения свободы народов и наций

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БРИКС служит ощутимым доказательством того, что можно создать новый, многополярный мир, который будет более сбалансированным и справедливым для человечества. Об этом заявил сегодня на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора.

«БРИКС является ощутимым доказательством того, что мы можем создать новый, многополярный мир, который будет более сбалансированным и справедливым для человечества. Боливия твердо верит в региональную глобальную интеграцию, как самый важный механизм для совместного развития», – сказал он.

Президент Боливии также сообщил об истечении срока действия Бреттон-Вудского соглашения, направленного на процветание стран Запада, «диктатуру доллара и доминирование над экономиками стран Азии, Африки, Латинской Америки и создание смирительной рубашки для периферии центра».

По его словам, мир осознал современные реалии. Поэтому сегодня многополярность необходима для выражения свободы народов и наций.

«Боливия вновь подтверждает твердую приверженность правам палестинского народа и мира на Ближнем Востоке», - подчеркнул Луис Альберто Арсе Катакора.