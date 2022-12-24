Президент Беларуси прибыл в подмосковный Звездный городок

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в подмосковном Звездном городке для ознакомления с его работой, системой отбора и подготовки космонавтов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Там белорусского лидера встретили генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

В воскресенье и понедельник, 26 и 27 декабря, Лукашенко должен принять участие в неформальном саммите глав стран — членов СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее Президент РФ Владимир Путин по итогам недавних переговоров с Александром Лукашенко заявил о намерении отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию в 2023 году.

По мнению президента Академии наук Беларуси Владимира Гусакова, подготовка белорусского космонавта в России должна завершиться в сентябре 2023 года. Роскосмос 20 декабря рассказал о прибытии в Центр подготовки космонавтов шести претенденток на полет в космос от Беларуси.