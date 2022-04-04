Президент батумского «Динамо» раскрыл детали ухода Кварацхелии из «Рубина»

Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе рассказал о новых подробностях перехода полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина».

«Попал ли Кварацхелия в «Динамо» благодаря моей дружбе с его агентом Мамукой Джугели? Разные обстоятельства сыграли роль. Футболист тоже хотел играть за нас. Не знаю деталей, как к переходу отнесся Сайманов (гендиректор «Рубина»), все решали через агента. Наш клуб в полном объеме обеспечивает его зарплату», — приводит слова Беридзе «Чемпионат».

Кварацхелия перешел в «Рубин» из московского «Локомотива» летом 2019 года, москвичи купили Хвичу в «Рустави» за 900.000 евро. Нынешняя транферная стоимость Кварацхелии, по данным портала transfermarkt, составляет 16 млн евро.