Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией, произошедшей сегодня в одном из вузов Перми.

«Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском госуниверситете, повлекшим человеческие жертвы», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 20 сентября 18-летний студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще 28 пострадали.

Также во время телефонного разговора стороны договорились о продолжении личных контактов.