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Наука и образование
26 ноября 2021  17:43

Алиев: В России отличные условия для обучения азербайджанских студентов

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В России созданы прекрасные условия для обучения студентов из Азербайджана. Об этом заявил лидер закавказской страны Ильхам Алиев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я смотрел перед визитом последние данные: более 15 тыс. азербайджанцев, граждан Азербайджана, обучаются в российских вузах — это по существу полноценный один вуз, — получают очень хорошее образование и уже автоматически становятся мостом между нашими странами», — отметил Алиев.

Президент Азербайджана также отдельно упомянул, что на этой неделе встречался с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.

«Очень показательна эта неделя в деле развития наших отношений. На этой неделе я принимал заместителя Председателя Правительства Российской Федерации», — подчеркнул он.

#азербайджан #Россия #Владимир Путин #иностранные студенты #Ильхам Алиев
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