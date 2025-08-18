Президент Ассоциации НОТИМ заявил, что Казань не уступает Дубаю по комфорту

Президент Ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) Михаил Викторов на форуме «РЕБУС 2025» рассказал о том, что часто бывает в Казани. По его словам, столица Татарстана по уровню развития городской среды и цифровых технологий не уступает зарубежному мегаполису.

«Я, при всем уважении к Дубаю, в последнее время гораздо чаще бываю в Казани. За последние три месяца – три раза. Это не просто так <…> Буквально три недели назад с детьми, с женой мы посетили зону возле театра им. Камала. Покатались на этих изумительных качалках (качели в виде цапель – прим. Т-и.) – дизайн, цвет вообще восхитительный. Можно не ездить в Дубай, можно ездить в Казань», – сказал он.

В столице Татарстана 18 и 19 августа пройдет III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». На эти два дня МВЦ «Казань Экспо» превратится в ключевую площадку для обмена профессиональным опытом в сфере управления территориями и цифровизации строительства и местом для деловых дискуссий, сообщают организаторы события.

Участниками форума станут представители стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, делегаты 65 регионов России. С докладами и лекциями выступят 2,5 тыс. спикеров. С учетом онлайн-формата общее количество участвующих в мероприятии превысит 7 тыс. человек.

На протяжении двух дней на площадке форума пройдут практические мероприятия, посвященные факторам успешности и предикторам проблем умного города с разбором международных кейсов, инновациям в строительных технологиях, их роли в развитии современной городской полицентричности. В ходе дискуссий будут обсуждаться перезагрузка девелопмента, кадровый фундамент цифровой революции и подготовка профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения.

В рамках событий организуют Международный камп АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» – крупнейшее в России международное мероприятие в формате проектно-образовательного интенсива. Участие в кампе в офлайн-формате примут 100 молодых специалистов.