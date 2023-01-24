Президент Ассоциации книгоиздателей РФ: Был удивлен, как много книг издают в Татарстане

Татарстан — один из регионов России, лидирующих по количеству изданных книг. В республике за прошлый год около ста организаций передали сигнальные экземпляры своих изданий в Книжную палату, и это очень большой показатель. Таким мнением с «Татар-информом» поделился президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев.

«Я был удивлен, когда узнал, что в Татарстане порядка ста издающих организаций передали сигнальные экземпляры книг в книжную палату. Это очень много. Понятно, что есть лидеры, такие как Татарское книжное издательство, но еще много публикуют университеты. Республика на четвертом месте в России по книгопечатанию. Регион уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Свердловской области», — отметил собеседник агентства.

Чеченев поделился и своим пониманием основных задач, которые на сегодняшний день стоят перед книгоиздателями. В первую очередь, по его мнению, нужно пробудить интерес молодежи к чтению. Сейчас молодые люди больше времени проводят в социальных сетях.