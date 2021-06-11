Президент АСА объяснил, почему организация решила подписать бойца из РТ Ленара Сулейманов

Ленар Сулейманов входит в топ-100 лучших бойцов по версии Fightmatrix, и у него есть все шансы попасть в основной кард. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент ACA (Absolute Championship Akhmat) Алексей Яценко.

«Сулейманов подписан на стандартный контракт на четыре боя. Сейчас он вошел в основной кард, потому что он местный боец. Он входит в сотню лучших бойцов по версии Fightmatrix», — отметил собеседник.

Напомним, сегодня Ленар Сулейманов проведет дебютный бой под знаменами организации против бразильца Алана Гомеса. По словам Яценко, от результатов этого боя во многом будет зависеть, попадет ли Сулейманов в главный кард.

Он добавил, что организация хотела посетить Татарстан раньше, но не смогла из-за пандемии коронавируса. При этом Яценко заявил, что бои промоушена обязательно пройдут в республике и в следующем году, но в этом ждать их уже не стоит.