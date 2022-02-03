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Политика
3 февраля 2022  15:35

Президент Аргентины предложил РФ помощь в углублении сотрудничества с Латинской Америкой

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Аргентина может стать для России «воротами» для углубления сотрудничества со странами Латинской Америки, отметил глава южноамериканского государства Альберто Фернандес. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами», – сказал аргентинский лидер на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

По его мнению, у Аргентины и России хорошие перспективы для расширения сотрудничества, и страны могли бы хорошо поработать по многим направлениям.

#Владимир Путин #Аргентина #сотрудничество
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