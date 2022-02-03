Президент Аргентины поблагодарил Путина за предоставление вакцины «Спутник V»

Помощь России в обеспечении Аргентины вакциной «Спутник V» очень помогла стране в борьбе с коронавирусом, заявил глава южноамериканского государства Альберто Фернандес на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«В Аргентине очень ценят Россию, в частности, вашу помощь, когда вы нам присылали вакцины, это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. Действительно вы нас очень поддержали в этот момент», — цитирует Фернандеса РИА Новости.

Путин поблагодарил коллегу за регистрацию российской вакцины.

Напомним, Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая официально признала «Cпутник V».