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Президент АККОР: Татарстан устойчиво развивается, являясь примером для многих регионов РФ
Татарстан устойчиво развивается по многим направлениям, являясь примером для большинства регионов России. Об этом заявил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников на съезде фермеров в Казани.
«Фермеры республики как авангард агропромышленного комплекса успешно развиваются, увеличивают поголовье коров и общие показатели производства сельхозпродукции», - сказал он.
По многим направлениям социально-экономического развития Татарстан является лидером, отметил Плотников. По его мнению, это свидетельствует об эффективном использовании федеральных и республиканских мер поддержки.
«Многие жители России и других стран с удовольствием приезжают в Татарстан, потому что мы видим, как развивается республика. И все больший вклад вносят фермерские хозяйства в общий потенциал развития агропромышленного комплекса региона», - подчеркнул руководитель ассоциации.
Он добавил, что в целом по России посевная площадь фермеров достигла 29 млн гектаров. Она с 2006 года увеличивается в среднем за год на 850 тыс. гектаров.
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