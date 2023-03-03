Президент АККОР: Татарстан устойчиво развивается, являясь примером для многих регионов РФ

Татарстан устойчиво развивается по многим направлениям, являясь примером для большинства регионов России. Об этом заявил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников на съезде фермеров в Казани.

«Фермеры республики как авангард агропромышленного комплекса успешно развиваются, увеличивают поголовье коров и общие показатели производства сельхозпродукции», - сказал он.

По многим направлениям социально-экономического развития Татарстан является лидером, отметил Плотников. По его мнению, это свидетельствует об эффективном использовании федеральных и республиканских мер поддержки.

«Многие жители России и других стран с удовольствием приезжают в Татарстан, потому что мы видим, как развивается республика. И все больший вклад вносят фермерские хозяйства в общий потенциал развития агропромышленного комплекса региона», - подчеркнул руководитель ассоциации.

Он добавил, что в целом по России посевная площадь фермеров достигла 29 млн гектаров. Она с 2006 года увеличивается в среднем за год на 850 тыс. гектаров.