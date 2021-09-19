Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ

Сегодня, в заключительный день выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, на одном из избирательных участков проголосовал президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов.

«Каждые выборы — это выражение позиции, которое было в демократическом обществе испокон веков. Я всегда хожу на выборы», — отметил он.

Салахов оценил удобность системы трехдневного голосования. По его словам, это дает возможность выразить свою позицию и выбрать своего кандидата большему числу людей.

«Это очень важно и правильно. В конкретный день могут возникнуть у человека какие-нибудь проблемы, а здесь есть возможность проголосовать и в другие дни», — заключил он.

Напомним, что сегодня в России проходит последний день голосования. Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва проводятся в течение трех дней — с 17-го по 19 сентября. Параллельно проходят довыборы в Госсовет РТ и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

В республике работают 2,8 тыс. избирательных участков, в том числе 46 временных, расположенных в роддомах, больницах, санаториях и следственных изоляторах.

Если житель республики не знает номер своего участка для голосования, он может найти его с помощью электронных сервисов ЦИК России, а также специального Telegram-бота «Мой избирательный участок».

По данным ЦИК Татарстана, 98% участков охвачены видеонаблюдением. За происходящим из республиканского Центра общественного наблюдения следят представители общественности, политических партий, ЦИК РТ, а также неравнодушные граждане, прошедшие необходимую техническую подготовку.