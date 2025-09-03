news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 сентября 2025 17:32

Президент Академии наук России поздравил с 80-летним юбилеем Казанский центр РАН

Читайте нас в
Телеграм
Президент Академии наук России поздравил с 80-летним юбилеем Казанский центр РАН
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский научный центр РАН бережно сохраняет уникальные научные школы. Об этом сообщил в своем поздравительном письме к юбилею центра Президент Академии наук России Геннадий Красников.

«Начало работы Казанского научного центра во многом было определено ритмом военного времени, когда великая цель защиты страны объединила людей для Победы. Тогда здесь сложилась особая творческая и научная атмосфера, где смогли продолжить свои исследования выдающиеся ученые. Юбилейная дата символизирует большой путь, пройденный научным коллективом за эти годы. Важно, что в Казани бережно сохраняют уникальные научные школы», – написал в письме Красников.

Он подчеркнул, что во многом благодаря Казанскому ФИЦ РАН были достигнуты высокие результаты в добыче и переработке углеродного сырья, физики, химии, исследованиях новых материалов и других областях.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#российская академия наук #казнц ран
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

2 сентября 2025