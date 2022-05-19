Президент «Ак Барса» Наиль Маганов вошел в Правление ФХР

Пресс-служба ФХР информирует о новом составе правления федерации на сегодняшней отчетно-выборной конференции.

Новыми членами правления стали президент «Норникеля» Владимир Потанин, президент ФХР Владислав Третьяк, специальный представитель ФХР по международным делам Алексей Морозов, руководитель управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в Олимпийских играх Андрей Конокотин и президент «Ак Барса» Наиль Маганов.

Всего в состав правления ФХР входят 26 человек. Владислав Третьяк вступит в свои полномочия на новый четырехлетний срок как член правления ФХР после 17 декабря 2022 года, когда истекут санкции, наложенные Спортивным арбитражным судом (CAS).

Поскольку, по сути, выборы главы ФХР были безальтернативными, перевыборы Третьяка уже критикуют, например, Александр Кожевников, давно считающий Третьяка не лучшим руководителем отечественного хоккея.