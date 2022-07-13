Президент Абхазии приехал в Уфу и пообещал помочь России с параллельным импортом

Абхазия готова помочь России с реализацией программы параллельного импорта, заявил президент республики Аслан Бжания. В ходе визита в Уфу он предложил сделать территорию своей страны транзитной зоной для поставки товаров в РФ.

«Наши отношения (Абхазии с Башкирией – ред.) имеют перспективу развития с учетом отношений с Россией в целом. Введены санкции, и режим, я предполагаю, будет продолжен. Возникают возможности, связанные с поставками. Абхазия может быть использована в качестве транзитной территории (…) для импорта в РФ. Это то, что дает нам время – с одной стороны проблемы, с другой стороны – новые возможности», – приводит РИА Новости слова Бжания.

Напомним, на этой неделе Бжания в Казани встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Сообщалось, что власти РТ планируют наращивать товарооборот с Абхазией, в том числе – поставлять КАМАЗы.