Президент Абхазии подал в отставку, и. о. главы государства станет Бадра Гунба

Фото: пресс-служба Кремля

Представители власти и оппозиции Абхазии подписали соглашение, согласно которому президент страны Аслан Бжания подал заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, исполняющим обязанности Президента Республики Абхазия становится вице-президент Республики Бадра Гунба. Премьер-министра страны Александра Анкваба, в свою очередь, освободят от должности, а главой правительства станет Валерий Бганба.

«Исполняющие обязанности министров исполняют обязанности, связанные с назначением на пост вновь избранного президента Республики Абхазия», - говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение поддерживают: вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, председатель ГТК РА Отар Хеция, председатель РОО «АНД» Адгур Ардзинба, депутат Народного Собрания Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета РА Леван Микаа.