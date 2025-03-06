Презентация нового Changan CS75PLUS в ТТС в Казани

Фото предоставило ООО «УК «ТрансТехСервис»

ТрансТехСервис презентовал обновленный кроссовер Changan CS75PLUS. Торжественная презентация в Казани состоялась 20 февраля в Чанган Центре ТТС на Декабристов, 81В.

В рамках презентации компания ТрансТехСервис подготовила насыщенную программу – мастер-классы, викторины, фуршет, работали фотозоны и профессиональный фотограф.

Среди участников мероприятия – тех, кто приобрел обновленный Changan CS75PLUS, будет разыгран пакет из четырёх ТО. Кроме того, весь март действуют специальные условия на покупку автомобилей Changan.

Changan CS75PLUS NEW: что нового?

Гости праздника смогли познакомиться с новым кроссовером Changan CS75PLUS, узнать о его изменениях, возможностях и технических преимуществах. Решетка радиатора Changan CS75PLUS NEW выполнена в уже узнаваемом стиле с трехмерным узором, который плавно переходит на кузов. У LED оптики тонкий профиль и эффектная подсветка, диски – 19-дюймовые легкосплавные и с уникальным дизайном. Задние фонари объединены перемычкой, а в бампере появился псевдодиффузор.

На выбор доступны два бензиновых турбомотора:

· 1,5-литровый TGDI на 188 л.с;

· усовершенствованный 2.0-литровый TGDI с отдачей 233 л.с.

Оба двигателя работают с передним приводом и классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin.

Фото предоставило ООО «УК «ТрансТехСервис»

Салон изменился почти полностью. Дисплеи приборов и мультимедиа сохранили прежний размер (по 12,3 дюйма), но получили новую графику и теперь установлены в новых корпусах без козырьков. Сиденья имеют улучшенную эргономику, а в оформлении салона используется двухцветная отделка.

Всего предусмотрено три комплектации – Comfort, Luxe и Tech. Уже в базе новый Changan CS75 Plus оснащен шестью подушками безопасности, электронными помощниками, адаптивным круиз-контролем и системами автоматического торможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения схода с полосы.

В Чанган Центре ТТС на Декабристов, 81В представлен весь модельный ряд Changan. Вы можете записаться на тест-драйв любого автомобиля, в том числе нового Changan CS75 Plus, и получить все необходимые консультации от продавцов дилерского центра. В течение всего марта вас ждут привлекательные условия на покупки Changan.

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