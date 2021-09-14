Презентация Большой сюиты из балета «Шурале» пройдет в Казани и Альметьевске

В Казани завершилась работа над записью Большой сюиты из балета Фарида Яруллина «Шурале». Над записью работал Казанский камерный оркестр La Primavera под управлением художественного руководителя — народного артиста Татарстана Рустема Абязова. Концерты-презентации записи пройдут в Казани, а затем в Альметьевске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам маэстро.

«К сюите добавятся стихи поэтессы Альбины Абсалямовой, которые она специально пишет к концертам. Помимо этого, прозвучит Концерт-рапсодия для фортепиано и струнного оркестра Рустема Яхина в моем переложении. Также слушатели оценят Марш Тукая Загидуллы Яруллина», — рассказал о программе Абязов.

Запись сюиты приурочена к 80-летию создания первого национального балета. До сих пор существовала единственная запись отдельных фрагментов музыки из балета «Шурале» — на грампластинках фирмы «Мелодия». Они были сделаны более 50 лет назад оркестром Большого театра под управлением Фуата Мансурова.

Концерты запланированы на ноябрь этого года.