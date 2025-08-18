Презентация «Арт Премиум»: Как уют и стиль создают новый ритм жизни

Фото предоставлено Унистроем

Вечер закрытой презентации «Арт Премиум», финального дома проекта ART City от компании «Унистрой», прошел в формате делового, но уютного мероприятия. Новый офис продаж девелопера в «Арт-Центре» был на один вечер преобразован в многоярусное пространство, где участники могли ознакомиться с проектом, обсудить его детали с командой, осмотреть макет дома и получить ответы на интересующие вопросы. Вечер сопровождался живой музыкой оркестра, создавая комфортную и располагающую атмосферу.

Презентация началась с выступления коммерческого директора компании Гэльнур Валеевой, которая рассказала о десяти годах развития проекта ART City. Изначальная идея изменить стандарты городского жилья позволила проекту стать прорывным для Казани, установив новые ориентиры комфорта. Финальная часть этой истории реализована в формате дома «АРТ Премиум».

Дом включает 110 квартир площадью от 42 до 458 кв.м. Потолки выше стандартных, окна увеличенного размера, форматы квартир с мастер-спальнями и угловыми окнами. Свободные планировки позволяют объединять квартиры по индивидуальным сценариям.

Фото предоставлено Унистроем

Гранд-лобби дома оформлено по принципу отеля высокого класса: раздвижные двери, система Face ID-домофонов, парадный въезд с навесом и подогреваемыми дорожками, комната ожидания для водителей. Двухуровневый подземный паркинг на 383 места оборудован Wi-Fi и системой распознавания номеров. Особое внимание уделено приватности: доставка осуществляется сотрудниками сервисной компании, курьер не поднимается к квартирам, а строительные бригады используют отдельные входы. Система безопасности работает круглосуточно на базе искусственного интеллекта.

Проект «Арт Премиум» объединяет жилой комфорт и инфраструктуру для активного образа жизни. В доме предусмотрены бассейн, СПА и фитнес-зал, бизнес-холл с четырёхметровыми потолками для встреч, работы или досуга, детские и бьюти-комнаты. Во дворе, свободном от автомобилей, обустроены лаунж-зоны, фонтан, теневые навесы, спортивная площадка с трибунами и интерактивные детские зоны.

Рядом с домом расположены ресторан, магазины, школы, детские сады, финальная часть бульвара ART City и велодорожки, ведущие в природный парк «Русско-Немецкая Швейцария». Удобная транспортная развязка обеспечивает быстрое сообщение с различными точками города.

Команда «Унистрой» подчеркнула, что «Арт Премиум» не демонстрирует роскошь, а предлагает комфортное проживание в спокойной и безопасной среде. Презентация была построена в формате диалога с потенциальными клиентами, с вниманием к ожиданиям каждого гостя.

Фото предоставлено Унистроем

Офис продаж «АРТ Центр»

+7 843 207-13-48

Казань, ул. Николая Ершова, 62

Ежедневно: 10:00–22:00

Реклама «ООО Стройриэлт»

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.