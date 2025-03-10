«Прежде чем обвинять кого-то, нужно прочитать правила». Вяльбе о судействе на ЧР по лыжам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с «Татар-информом» прокомментировала судейские скандалы на Чемпионате России в Казани.

По ее словам, просчетов в судействе не было. Также она рассказала, что судьи проверяли спорные моменты тщательно, останавливая каждый кадр по миллиметру.

«Читайте правила. Там написано: если спортсмен получил выгоду от того, что помешал другому спортсмену, то есть пришел на финиш перед ним, значит, это более строгое наказание. Если же он не получил этой выгоды, то может быть два варианта: либо устное замечание, либо желтая карточка», – объяснила президент.

Затем Елена Вяльбе заявила, что СМИ следует изучать правила перед тем, как обвинять кого-либо.

«У нас одна большая проблема. Понятно, что никакие комментаторы, никакие средства массовой информации не обязаны учить правила [лыжных гонок]. Это же не правила дорожного движения, это нормально. Но мне кажется, прежде чем голословно обвинять кого-то, нужно все-таки прочитать эти правила. И тогда, наверное, будет понятнее», – поделилась Вяльбе.

Президент ФЛГР подытожила, указав, что скандалы были и ранее.

«Вы думаете, только здесь были скандалы? А в Ижевске сколько их было? А в других местах? Это нормально. На спринте всегда подают апелляции, как сейчас сделали в Ханты-Мансийске. И даже спортсмену иногда надо сказать: вот здесь ты не прав, твое мнение субъективно», – сказала Вяльбе.

Напомним, Чемпионат России в Казани завершился 9 марта. Республика Татарстан лидирует в первенстве с 13 медалями. На втором месте находится Тюменская область (4), а на третьем – Республика Татарстан – 1 (2).