«Превратит пустырь в выразительный комплекс»: в центре Казани появится ЖК «Заря»

Фото: СЗ "Заря"

Проект реновации территории бывшей кондитерской фабрики «Заря», на месте которой появится одноименный многофункциональный комплекс премиум-класса, презентовали накануне в Казани. Как рассказала генеральный директор специализированного застройщика «Заря» Анна Маршева, новый ЖК расположится на пересечении улиц Бутлерова, Щербаковского переулка и Ульянова-Ленина.

«Реновация территории в самом центре города накладывает на нас огромную ответственность. Мы очень любим Казань, поэтому построить здесь что-то невнятное, невыразительное, на «троечку» просто не можем себе позволить» – заявила Маршева.

Она также отметила, что при строительстве ЖК не придется ничего разрушать или сносить. С 2008 здесь был пустырь, а до этого промзона: с 1900 года спиртоочистительный завод Александровых, с 1924 года кондитерская фабрика «Светоч», позже переименованная в «Зарю». Поэтому реновация только улучшит облик города.

По словам Маршевой, от реализации проекта выиграют все. А в память о любимой казанцами фабрике, которой исполнилось бы 100 лет, откроют кондитерскую. Эта кондитерская станет частью общедоступного дизайнерского дворика овальной формы площадью более 5 тыс. квадратных метров. Здесь разместятся кофейни с уличными столиками, ресторан, фреш-маркет, флористический салон, студия фитнеса и другие объекты.

Помимо зданий и общественных пространств, вдоль Щербаковского переулка в рамках проекта появится благоустроенный пешеходный бульвар длиной около 300 метров.

«Реновация исторической промзоны, расположенной в самом центре Казани, превратит пустырь площадью 1,8 га в выразительный архитектурный комплекс волнообразной формы, включающий открытую общественную, приватную и частную зоны, который станет яркой современной локацией на проспекте Универсиады», – заявила Маршева, отметив, что комплекс расположится на пути от аэропорта к центру города, что повысит привлекательность для туристов.

В ЖК «Заря» будет реализован полный комплекс инженерных решений, соответствующих уровню настоящего премиального жилья.

Изюминкой ЖК «Заря» станет единое гранд-лобби для всех корпусов комплекса с консьержем, зонами для ожидания и отдыха, пространствами для проведения мероприятий, переговорными комнатами, кофейней для резидентов с выходом в патио и в детскую игровую зону.

Архитекторы обыграли рельеф местности с постепенным повышением этажности. Террасирование позволит органично вписать в существующий ландшафт девять зданий от 4 до 8 этажей с двухуровневыми подземными паркингами. Причем парковки поделят на гостевую и приватную.

Концепцию ЖК, а также дизайн общественных пространств и гранд-лобби также выполнили специалисты казанского бюро Bespoke Architects. По словам генерального директора бюро Элины Сафаровой, проект выполнен в современном стиле в симбиозе с традиционными для Казани и Татарстана элементами.

В разработке проекта участвовали и международные компании. Так, блоком коммерческих площадей занималась международная девелоперская компания Hines. Управляющий директор Hines Алексей Супрун рассказал, что концепция ЖК создаст открытую зону для жителей города, при этом для жителей комплекса будет создан некий оазис, укрытый от городской суеты.

«Мы создали проект, который совмещает коммерческую и жилую функции. Что важно – они переплетены. Коммерческая недвижимость открыта для горожан, а жилая укрыта от городской суеты. Некий оазис в центре города. Уникальный не только для Казани, но и на глобальном уровне проект», – отметил Супрун.

Управлять «Зарей» будет одна из ведущих российских УК, обслуживающая коммерческую и жилую недвижимость в премиальном сегменте - Sawatzky Property Management, имеющая большой опыт управления элитными объектами недвижимости.

Возведение комплекса планируют завершить в 2027 году.

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