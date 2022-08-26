«Превращать идеи в технологии»: Ленара Сафина представили в качестве ректора КФУ

Новый ректор КФУ Ленар Сафин сегодня был представлен ученому совету университета Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и министром образования и науки РФ Валерием Фальковым. Какие задачи стоят перед новым руководителем, в каких направлениях будет развиваться вуз – в материале «Татар-информа».

Ученый совет КФУ и Правительство России поддержали кандидатуру Ленара Сафина на пост ректора университета Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«От выбора ректора КФУ зависело будущее науки и образования всего Татарстана»

Выбор нового ректора КФУ – это вопрос, от которого зависело будущее науки всего Татарстана. Выбор республики в лице Ленара Сафина был единогласно поддержан ученым советом самого вуза и Правительством России. Об этом на церемонии представления заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Очевидно, что вопрос о новом ректоре такого вуза носил определяющий характер для всего научно-образовательного комплекса Татарстана. Я очень благодарен Правительству России за решение о назначении на этот пост Ленара Сафина. В этом вопросе было оказано доверие мнению республики в выборе кандидатуры», – отметил Минниханов.

Рустам Минниханов: «Вопрос о новом ректоре такого вуза носил определяющий характер для всего научно-образовательного комплекса Татарстана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, КФУ формирует стратегию развития на таких приоритетах, как геологические и медицинские технологии, нефтегазодобыча, нефтехимия, информационные технологии, авиационные и космические технологии, новые материалы, в комплексе с гуманитарными исследованиями.

Сафину приходит огромное наследие. В вузе обучаются почти 50 тыс. студентов, 11 тыс. из них – иностранцы. В КФУ готовят востребованных специалистов, среди которых учителя, медики и инженеры. Кроме того, открыты курсы повышения квалификации для госслужащих, развиваются институты востоковедения, сформированы новые школы по био- и информационных технологиям, подчеркнул Минниханов.

Новому ректору приходит огромное наследие. В вузе обучаются почти 50 тыс. студентов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«КФУ активно участвует в реализации важнейших федеральных инициатив, получил грант по повышению конкурентоспособности ведущих российских вузов, участвует в проекте экспорта образования, создании научных центров мирового уровня, передовой инженерной школы. Университет подал заявку на создание стартап-студии, которая должна вывести технологическое предпринимательство в республике на новый уровень», – добавил Президент РТ.

Что касается нового ректора, то Сафин сам окончил КФУ в 1993 году, после чего преподавал на юрфаке. Он прекрасно знаком с традициями вуза и понимает проблемы преподавателей.



«Ленар Сафин – выпускник нашего университета. Он начал свой путь рядовым преподавателем юридического факультета, а в последние годы представлял Татарстан в Совете Федерации. Он всегда активно участвовал в разработке стратегически значимых для университета инициатив и проектов», – заключил Минниханов.

Задача для нового ректора – превращать идеи в продукты и технологии

Главная задача Казанского федерального университета на сегодня – превращать идеи, возникающие в студенческом и преподавательском коллективе, в конкретные технологии и сервисы, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Валерий Фальков: «Одна из ключевых задач – это помочь коллективу превращать идеи в продукты, технологии и сервисы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главные задачи всегда понятны – университет должен динамично развиваться. Но мы долго рассуждали с Рустамом Миннихановым и сошлись во мнении, что для ректора на сегодняшний день одна из ключевых задач – это помочь коллективу превращать идеи в продукты, технологии и сервисы. Нужно установить более плотное взаимодействие с индустрией. Все знают, как наша страна нуждается в передовых разработках», – заявил Фальков.

Ректор большого университета – это человек, который должен в себе сочетать огромное количество навыков и талантов. Он должен уверенно себя чувствовать в студенческой аудитории и говорить на одном языке с молодежью, понимать и отстаивать интересы преподавательского состава, выстраивать диалог с представителями бизнеса и органов государственной власти, добавил министр.

Сафин хорошо знаком Казанскому университету – он выпускник 1993 года и сам преподавал в этом вузе Фото: president.tatarstan.ru

«Каждый большой вуз в вопросе выбора ректора борется за то, чтобы это был их выпускник. В этом смысле Ленар Сафин хорошо знаком Казанскому университету – он выпускник 1993 года, затем еще и преподавал, понимает и знает традиции университета. У него есть такие полезные качества, как быстрое понимание ситуации и умение оперативно включиться в работу», – заключил он.

Фальков отметил, что ректору необходимо уделять большое внимание трансферу знаний в реальный сектор экономики. Но при этом не стоит забывать о бережном отношении к традициям вуза, а также заботе о преподавателях и студентах.

Фальков отметил, что не стоит забывать о бережном отношении к традициям вуза, а также заботе о преподавателях и студентах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От доцента юрфака до ректора КФУ через Совет Федерации

Новый ректор на церемонии своего представления был довольно краток. Он заверил, что возглавить вуз с такой большой историей и традициями, как КФУ, – это большая честь для него, но в то же время и ответственность.

«Рассчитываю продолжить выбранный курс на подготовку востребованных специалистов на базе классического университетского образования. При этом я считаю, что нужно дать преподавателям возможность сосредоточиться на обучении, исследованиях, науке. Я осознаю всю ответственность за коллектив вуза. Обещаю работать честно и на совесть», – сказал он.

Ленар Сафин: «Я осознаю всю ответственность за коллектив вуза» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ленар Сафин в 1993 году окончил юрфак Казанского университета, получив специальность «правоведение». После окончания учебы с 1993 по 1995 год работал ассистентом кафедры истории и права Казанского государственного финансово-экономического института (КГФЭИ).

Есть у Сафина и опыт преподавания. С 1995 года он вел в КФУ лекции на кафедре уголовного права, с 1998 года является доцентом кафедры уголовного права и криминологии Казанского университета.

В 2000 году получил второе высшее образование, окончив Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент». Однако тяга к юриспруденции не оставляла его и после обучения в КФЭИ. В 2004 году Сафин защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Ответственность осужденных за злостное уклонение от наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в российском уголовном праве».

Ректор КФУ и экс-сенатор многим знаком как бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фото: © «Татар-информ»

Большинству татарстанцев Сафин знаком как бывший министр транспорта и дорожного хозяйства республики. Благодаря ему в Татарстане были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Например, реконструкция трассы Казань – Набережные Челны, которую долгие годы из-за высокой аварийности называли «дорогой смерти». При его активном участии был запущен мостовой переход через Каму в Сорочьих Горах, расширена жизненно важная для казанцев магистраль в сторону Зеленодольска.

С 2020 года он занял пост первого заместителя председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ, а сейчас распоряжением Председателя Правительства России Михаила Мишустина назначен ректором Казанского федерального университета.