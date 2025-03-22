Претенденты на премию Тукая: шедевры, нафталин и «Это еще кто?»

В преддверии вручения ежегодной Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая культурный обозреватель «Интертата» Рузиля Мухаметова традиционно знакомит читателей с именами кандидатов и оценивает их шансы.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сколько человек изначально претендовали в этом году на получение премии РТ имени Габдуллы Тукая, я точно не знаю, но известно, что фильтр комиссии преодолели 10 кандидатов. Из них как минимум трое счастливцев станут лауреатами премии и «миллионерами» (размер премии составляет 1 миллион рублей).

Среди тех, кто не попал в «шорт-лист», были, говорят, известный композитор и педагог, отмечающий в этом году свой 95-летний юбилей, Масгут Имашев, драматурги Хабир Ибрагим и Радиф Сагди, писатель Фатхулла Абдуллин, режиссер Рустам Галиев, художник Рифкат Вахитов и другие. Также были выдвинуты создатели кантаты «Тамырлар» – ее в этом году представили зрителю в обновленном виде, а сама кантата была написана 21 год назад.

О последнем хочу рассказать подробнее. «Музыкальный руководитель и дирижер кантаты, народный артист и деятель искусств Татарстана, лауреат Государственной премии им. Тукая, художественный руководитель Казанского государственного оркестра La Primavera Рустем Абязов. Это музыкальное произведение Розы Мухутдиновой на стихи поэта Сулеймана впервые с большим успехом было представлено в прошлом году в Казани. Что касается содержания кантаты, то оно целиком посвящено истории. Песни исполняют камерный хор «Хыял» под управлением заслуженного деятеля искусств Татарстана Альфии Заббаровой, а также заслуженный артист России, народный артист Татарстана и Башкортостана, лауреат Государственной премии РБ им. Юлаева Идрис Газиев, заслуженная артистка Татарстана, лауреат международных конкурсов Резеда Галимова, заслуженный артист Татарстана Рамиль Миндияр, лауреат международных конкурсов дуэт «Фарида – Алсу». Выступят мастера художественного слова народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им. Тукая Айрат Арсланов, народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им. Тукая Наиля Гараева и лауреат Государственной премии РТ им. Тукая Ильдус Ахметзянов. Постановщик кантаты – главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат Государственной премии им. Тукая Фарид Бикчантаев», – сообщал «Татар-информ» в декабре 2005 года. Видимо, на этом вечере выступал также и Фанис Зиганшин, иначе его не включили бы в список соискателей премии Тукая, почему-то тогда его фамилия в новость не вошла, такое бывает.

Значит, как создатели кантаты «Тамырлар» на премию Тукая в этом году могли быть выдвинуты Рустем Абязов, Фанис Зиганшин, Гульзада Сафиуллина и т. д. Причем для Рустема Абязова это был бы уже второй раз (в 2003 году он получил премию Тукая за свои концертные программы). Если бы он вышел за премией еще раз, уверена, множество наших великих выстроились бы в очередь по второму разу, а тут мы еще по одному разу никак не можем выдать, только порадуемся за молодых, что, наконец, они тоже имеют шансы, – нет, постоянно откуда-то возникают уже давно забытые гении.

Гульзада ханум Сафиуллина до сих пор не лауреат премии Тукая – жаль, очень жаль.

Писателей, которым улыбнулась удача набрать необходимое количество голосов членов комиссии и представить свою кандидатуру на «суд общественности», трое.

Двое из писателей были выдвинуты через правление Союза писателей. Значит, для председателя союза и собирающегося в конце марта избираться еще раз Ркаила Зайдуллы добиться премии для этих коллег (хотя бы одного из них) – дело чести. Хотя почему же только для этих двух писателей? Ркаил Рафаилович на заседании комиссии может побороться и за кандидатуру Мансура Гилязова – хотя его и выдвинула другая организация, он один из наших очень продуктивно работающих писателей.

Мансуру Гилязову, самому молодому из кандидатов от союза, 64 года, Рафису Курбану – 68, Ранифу Шарипову – 74.

Рафис Курбан Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рафис Курбан – поэт, прозаик

Это не первая попытка Рафиса Курбана получить премию Тукая. Такие попытки он предпринимает с тех еще времен, когда сам был председателем Союза писателей. В этот раз писатель номинирован за сборник детской поэзии «Рафис Корбан шигырьләре» («Стихи Рафиса Курбана»).

Рафис абый активно пишет, выдает роман за романом. Тот факт, что его кандидатура выдвинута через союз, безусловно, служит плюсом в плане его шансов получить премию.

Раниф Шарипов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раниф Шарипов – поэт

Получивший на военной службе непоправимое увечье Раниф Шарипов (выдвинут за книги «Җомга» («Пятница»), «Бөртек-бөртек яктылык» («Крупицы света»)) – наш уважаемый писатель, образец силы духа и оптимизма – всю жизнь активно пишет, пропагандирует свое творчество через интернет. Его излишняя скромность – наверное, его недостаток. Хоть имя Шарипова иногда попадалось при рассмотрении кандидатов в правление союза, до реального выдвижения, кажется, дело не дошло. То, что в этом году он выдвинут именно от Союза писателей, тоже должно повысить его шансы.

Мансур Гилязов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Мансур Гилязов – драматург, киносценарист

Мансур Гилязов, выдвинутый за сборник «Словарь любви» с пьесами «Бичура», «Баскетболист», «Игезәк» и др., довольно часто фигурирует среди претендентов на премию Тукая. Как-то он даже пошутил: «Видимо, поставлю рекорд как кандидат. Готовые документы отношу, и всё».

Слишком ли пафосно прозвучит, если скажу, что татарский зритель не переставал ходить в театр в 90-е, в это смутное время, благодаря комедиям Мансура Гилязова, таким как «Казанские парни»? Автор пьесы дипломного спектакля, вошедшего в историю татарского театра, от лауреата премии Тукая, премии Станиславского, обладателя «Золотой маски» Фарида Бикчантаева – «Бичура» – тоже Мансур Гилязов. Каким-то образом премия Тукая в свое время обошла его стороной. Мы, получается, забыли автора знаковых для татарской сцены «Бичуры», «Плахи» (по роману Чингиза Айтматова), фильма «Куктау».

Примечательно, что стоявшего у истоков татарского кино и современной татарской драматургии Мансура Гилязова на премию Тукая выдвигают не Союз писателей, не Союз кинематографистов и не Союз театральных деятелей. Есть ощущение, что драматург для них вторичен. Руководители этих творческих объединений отдадут за него свой голос? Или, как недавно писал Равиль Сабыр, живые драматурги вообще не нужны? А ведь Мансур жив, он не перестает творить, даже побывал «на том свете», чтобы вернуться и творить. Вернулся, слава богу!

Сцена из спектакля «Казанга Тукай кайткан» Фото: kamalteatr.ru

«Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая» – спектакль театра Камала

Творческая группа: Резеда Зайниева, Айдар Заббаров, Эмиль Талипов – выдвинута за постановку спектакля «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая»).

Я считаю, что в Казани есть несколько выдающихся спектаклей, идущих с аншлагом и билеты на которые почти не достать. Один из них – «Туган-тумача» («Родные люди») по пьесе Ильгиза Зайниева в Тинчуринском театре, второй – «Возвращение Тукая» в Камаловском. Остальные на свой вкус можете добавить сами.

Эти спектакли мне нравятся. Ценность «Возвращения Тукая» для нас в том, что Резеда Зайниева и Айдар Заббаров избавили поэта от бронзового налета, наделив его человеческими, живыми чертами. Ценен этот спектакль и удивительной игрой Эмиля Талипова. Конечно, не все согласны с интерпретацией образа поэта, кто-то не смог принять такого Тукая, но, я думаю, команда, создавшая произведение, входит в тройку кандидатов, достойных высокой награды.

Сцена из балета «Иакинф» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Иакинф» – спектакль балета

Авторский коллектив: Айрат Кашаев, Александр Полубенцев, Ильнур Гайфуллин – за постановку балета «Иакинф».

Авторы балета «Иакинф» – композитор Резеда Ахиярова и поэт Ренат Харис – в разные годы уже получали премию Тукая (первая в 2008 году за оперу «Любовь поэта», второй в 1997-м за сборник стихов и поэм «Хисемнең исеме»), поэтому в этот раз в творческой группе значатся имена создателей, привлеченных в проект со стороны. Айрат Кашаев – приглашенный дирижер, Александр Полубенцев – приглашенный хореограф.

Исполнитель партии Иакинфа Ильнур Гайфуллин – выпускник Уфимского хореографического училища, шесть лет проработал в Башкирском государственном театре оперы и балета, в Казани с 2013 года. Стоит отметить, что партию Иакинфа исполнял также и заслуженный артист Татарстана Михаил Тимаев, но у него уже есть премия Тукая. Танцевал эту партию, судя по списку его ролей, и заслуженный артист Татарстана, известный многими своими проектами Олег Ивенко. Значит, руководство посчитало более подходящим выдвижение Гайфуллина.

Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в, так скажем, новом веке выпустил две национальные оперы и три национальных балета: балеты «Сказание о Юсуфе», «Золотая Орда» и «Иакинф», оперы «Любовь поэта» и «Сююмбике». Один из спектаклей награжден Государственной премией РФ (об этом чуть ниже), все другие выдвигались на премию Тукая и, кажется, всегда с первого раза ее получали. А вот профессиональной премии – «Золотой маски» – у них нет.

В 2005 Государственной премии РФ был удостоен балет «Сказание о Юсуфе». Ренат Харис рассказывал позже: «Мусе Джалилю в 1956 году была присуждена Ленинская премия, а мы – композитор Леонид Любовский, артист балета Нурлан Канетов и автор либретто балета «Сказание о Юсуфе» Ренат Харис – через 49 лет привезли в Татарстан Государственную премию, уровня Ленинской премии. Когда Президент Владимир Путин вручал ее, я прочитал свое стихотворение: «У каждого народа – свой герой! Он всех сильней, он всех мудрей на свете. Плечо к плечу стоят Алып с Ильей – одной земли, одной Отчизны дети!». Георгиевский зал Московского Кремля принял его с аплодисментами».

В 2008 году за оперу «Любовь поэта» премией Тукая были награждены композитор Резеда Ахиярова, приглашенный солист Ахмет Агади, исполнивший партию Тукая, приглашенный дирижер Виктор Соболев и также приглашенный режиссер Михаил Панджавидзе.

В 2015 году за балет «Золотая Орда» премии Тукая были удостоены директор театра оперы и балета Рауфаль Мухаметзянов, приглашенный балетмейстер Георгий Ковтун, солисты Кристина Андреева и Михаил Тимаев.

В 2020 году за оперу «Сююмбике» премию получили дирижер Ренат Салаватов, приглашенный режиссер Юрий Александров, приглашенный художник Виктор Герасименко и одна из солисток, исполняющих партию Сююмбике, Гульнора Гатина.

Наконец, на премию Тукая выдвинут и новый спектакль, который претендует на эту награду наряду с «Возвращением Тукая». Получается, у театра опера и балета все национальные спектакли – шедевры?

Чулпан Закирова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чулпан Закирова – хореограф и руководитель ансамбля

Чулпан Закирова – за хореографические композиции «Первый поцелуй», «Цыганская сюита», «Арабский танец», «Черемшанские вечера», «Сабантуй», «Казанское полотенце», а также музыкально-хореографические спектакли «Зәңгәр шәл», «Казанские сокровища» и другие.

Чулпан Закирова – народная артистка Татарстана, танцовщица, хореограф, художественный руководитель ансамбля танца «Казань», который в свое время появился на базе НКЦ «Казань», а теперь работает в культурном центре «Чулпан». Чулпан Ринатовна – единственная дочь одной из экс-прим театра Камала, не утратившей своего великолепия и сегодня, Рузии Мутыгуллиной (народная артистка России, заслуженная артистка Татарстана) и Рината Закирова, который долгое время возглавлял Всемирный конгресс татар.

Чулпан ханум не стала представлять к премии что-то конкретное из своих творений, тем самым не взяв себе в сотоварищи никого из творческого коллектива. Например, в музыкально-хореографическом спектакле «Казанские сокровища» она – автор идеи, а воплотили ее в жизнь другие люди.

Я не знакома близко с творчеством коллектива, поэтому затрудняюсь делать какие-либо предположения или прогнозы по поводу шансов этого кандидата.

Георгий Ибушев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Георгий Ибушев – певец и автор стихов

Георгий Ибушев – за высокое профессиональное исполнительское мастерство, пропаганду песенного наследия татарских классических композиторов, а также татарский, в том числе и татаро-кряшенский, музыкальный фольклор; цикл литературно-музыкальных авторских вечеров «Тукай моңы» («Моң Тукая»); за сборники стихов «Рәхмәт сиңа, җыр» («Спасибо тебе, песня») «Балачакны сагынып» («Тоска по детству»), «Рәшә чыңы» («Звон марева»). Да, Георгий Ибушев – еще и автор стихотворных сборников и кандидат в члены Союза писателей Татарстана.

Георгию Мефодиевичу 67 лет. Он солист Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, 40 лет проработал в Литературно-музыкальном лектории филармонии. У певца редкий голос – тенор-альтино. «Ультравысокий тип тенора, отличающийся звучанием высоких нот, по высоте и тембру приближается к женскому альтовому голосу, но сохраняет черты мужского голоса», – говорится о нем.

Георгий Ибушев – кряшен. Стоит полагать, что при решении выдвинуться на премию Тукая он получил поддержку кряшенского сообщества Татарстана и надеется на эту поддержку и в дальнейшем.

Правда, в 2023 году на премию Тукая выдвигался еще один видный представитель кряшенского народа – Геннадий Макаров за деятельность в области изучения татарского музыкального фольклора, но, к сожалению, удача ему не улыбнулась.

Мне кажется, что Георгий Ибушев – самый достойный кандидат на Республиканскую премию имени Ильгама Шакирова.

Юрий Гвоздь Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Юрий Гвоздь – режиссер и оператор документальных фильмов

Юрий Гвоздь – за фильмы «Поэт на все времена», «Возвращение памяти», «Духовные родники Татарстана», «Краски памяти».

Кинорежиссер выдвинут от Союза кинематографистов Татарстана, значит, правление союза под руководством Ильдара Ягафарова признало эти фильмы произведениями искусства. Представленные работы – в основном снятые на субсидию Татарстана документальные фильмы.

Юрию Гвоздю 75 лет. Его мама Галия Вафина родом из села Кушлауч Арского района – получается, Юрий Константинович тоже наш, татарин.

Кинематографисты еще не получали премии Тукая, хотя время от времени они оказываются в списке претендентов. При этом нельзя сказать, что в Татарстане совсем нет фильмов, достойных войти в историю татарской кинематографии. Те же «Куктау» (режиссер Ильдар Ягафаров), например, или «Зулейха» Рамиль Тухватуллин), «Бибинур» Юрий Фетинг) и другие. И если было решено, что за кино тоже можно давать Государственную премию, разве не эти работы должны быть рассмотрены в первую очередь?

Давайте чуть ближе ознакомимся с этими четырьмя фильмами Юрия Гвоздя. Сами картины в свободном доступе найти мне не удалось, поэтому приведу здесь только информацию, встреченную мной в интернете.

26-минутный художественно-документальный фильм «Поэт на все времена» посвящен жизни и творчеству поэта Хади Такташа (автор сценария – Эльвира Кудрецкая). «В фильме использованы фотографии из семейного альбома и кадры кинохроники из государственного архива; стихи взяты за основу для киноленты», – говорится в справке о фильме. В роли поэта – Эмиль Талипов. Презентация русскоязычной версии фильма состоялась в начале 2012 года.

«Возвращение памяти» – короткометражный документальный фильм с элементами игрового кино. Премьера состоялась в 2014 году. За основу был взят 100-летний юбилей начала Первой мировой войны, и это событие отражено в судьбе жителей усадьбы Баратынских. «Зрители смогут ощутить дух той эпохи через архивные документы, дневники, мемуары, записанные очевидцами тех событий», – отмечается в аннотации к фильму.

«Духовные родники Татарстана» – видеосюжеты национальных праздников народов Татарстана, таких как Сабантуй, Каравон, Семык. Этот фильм сопровождается пафосным закадровым текстом, цитата: «Отрадно, что руководство республики не забывает о священных родниках, бьющих из глубин столетий». Картина получила премию Казанского фестиваля мусульманского кино 2019 года в номинации «Национальное кино».

Фильм «Краски памяти» посвящен сохранению деревянной архитектуры. В нем снялась также помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, говорят, она хвалила картину на премьере.

Рустем Шамсутов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустем Шамсутов – художник

Рустем Шамсутов – за серию керамических и живописных работ «Глиняная книга».

Художнику, архитектору, кандидату искусствоведения, доценту КГАСУ Рустему Шамсутову 59 лет. Он многогранная творческая личность. Однако информации о его серии керамических и живописных работ «Глиняная книга» на просторах интернета не нашлось. Есть только «Глиняная книга» Олжаса Сулейменова.

Рифхат Якупов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рифхат Якупов – фотограф

Рифхат Якупов – за развитие фотоискусства Татарстана и отражение в своем творчестве духовной и культурной жизни татарского народа, за значительный вклад в сохранение его культурного наследия и фотоальбом «Сабантуй».

Рифхату Гусмановичу 80 лет. Он фотограф Камаловского театра. В последние годы фотографы активно выдвигаются на премию Тукая, Рифхат абый тоже был соискателем в 2022 году. В последующие годы попытали счастья и его коллеги. Является ли фотография искусством или нет – начинать об этом дискуссию не хочу…

Здесь и без того достаточно интересных моментов, чтобы обсудить.

Рузиля Мухаметова, «Интертат», перевод с татарского