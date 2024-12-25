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В этом году в Татарстане подростки чаще становились закладчиками наркотиков
В 2024 году в Татарстане подростки чаще становились закладчиками наркотиков. Об этом на пресс-конференции рассказала замначальника Отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Евгения Боброва.
Она отметила, количество возбужденных уголовных дел по статье о незаконном распространении наркотиков с участием несовершеннолетних в Татарстане увеличилось на 84,5%.
«К сожалению, сегодня гораздо легче вовлечь несовершеннолетних в преступную деятельность. Их обычно завлекают тем, что они получат большую сумму денег за легкие действия: забрать сверток и спрятать. Также злоумышленники убеждают подростков, что никакой ответственности за это не последует», – рассказала представитель ведомства.
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