Преступление и наказание: с футболом Промес закончил, впереди 7 лет тюрьмы в Нидерландах

Экс-нападающий московского «Спартака» Квинси Промес экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ для отбывания тюремного наказания. Об этом сообщает De Telegraaf. Напомним, суммарно футболист приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Как скандальная история Промеса пришла к логическому заключению – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: spartak.com

Промес не выйдет на свободу как минимум до 2030 года

12 июня 2025 года голландская газета De Telegraaf выступила с громкими заголовками. Экс-нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был арестован в своем доме в Дубае по запросу властей Нидерландов. Вскоре голландская прокуратура официально объявила о начале экстрадиции Промеса в страну. А вчера, как стало известно все тому же De Telegraaf, футболист добрался до Нидерландов и отправился под стражу.

Напомним, суммарно Квинси Промес приговорен к 7,5 годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде наркотиков. Конечно, сторона нападающего еще попробует подать последнюю апелляцию и оспорить решение суда. Однако, если она не будет удовлетворена, 33-летний футболист сможет выйти на свободу по досрочно-условному освобождению не раньше 2030 года.

Бесславный конец карьеры одного из самых ярких легионеров в истории новейшего «Спартака»

С этого момента о карьере Квинси Промеса можно уже точно говорить как о завершившейся. Некогда один из самых самобытных и талантливых легионеров в истории «красно-белого» клуба по итогу закончил с футболом так печально. С именем Промеса связаны, безусловно, все самые большие последние победы «Спартака»: великое чемпионство в 2017 году, Суперкубок России в тот же год, триумф в Кубке России в 2023 году. Нидерландский футболист на протяжении долгого пребывания в России был душой и сердцем московской команды.

Помимо игровых талантов, Промес сочетал в себе качества шоумена. Мог поиграть в футбольный симулятор с известными блогерами для социальных сетей «Спартака», написать и исполнить собственные рэп-треки, посвященные Москве, России. В общем и целом, Квинси, или как ласково называли его болельщики «Спартака», – Антошка Промес являлся олицетворением того сильного столичного клуба, способного на равных играть дома с «Ливерпулем» в ЛЧ и занимать первое место в группе Лиги Европы с «Наполи» и «Лестером».

Нидерландский нападающий в течение карьеры пробовал закрепиться в топовых европейских чемпионатах. Играл в родных Нидерландах за «Аякс», отправлялся в Ла Лигу выступать за «Севилью». Но настоящей рок-звездой и любимцем публики Квинси Промес был только в «Спартаке» (2014-2018, 2021-2024). Поэтому после трехлетней командировки в 2021 году форвард вернулся в Москву и играл за «красно-белых» вплоть до начала всей этой скандальной эпопеи.

«Если он виновен, то будет справедливо, если он заплатит!»

Весь шум вокруг уголовной репутации Промеса начался еще летом 2023 года, когда суд Нидерландов приговорил его к полутора годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату. Но для Квинси это была только половина беды. Зимой 2024 года обнародовались факты причастности нападающего к контрабанде огромной партии кокаина (примерно 1350 кг). Материалы по этому делу собирались несколько лет, и в феврале 2024 года Промесу вынесли заочный приговор с лишением свободы на шесть лет в Нидерландах.

В тот период Квинси находился на зимних сборах со «Спартаком» в ОАЭ и не мог вылететь из страны по причине запроса прокуратуры Нидерландов, которая требовала выдать Промеса для отбывания им тюремного наказания.

Адвокаты нападающего делали все, чтобы позволить футболисту задержаться в ОАЭ как можно дольше. Расторгнув контракт со «Спартаком», Промес на правах свободного агента подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая. Владельцем этой команды, выступающей во второй по силе лиге в ОАЭ, является российский бизнесмен Сергей Ломакин, а генеральным директором значится Илие Чебану. Как только «Юнайтед» официально объявили о трансфере Квинси Промеса, Чебану моментально заявил, что голландец с точки зрения футбольного мастерства является самым сильным игроком в ОАЭ.

В Дубае Промес томительно ожидал решения о своем приговоре. Адвокаты нападающего отправили в Нидерланды бесчисленное количество апелляций, но все они потерпели один и тот же исход – были отклонены. В какой-то момент даже юристы начали советовать Квинси смириться с приговором и отправиться отбывать срок.

Беспечной жизни у Промеса в ОАЭ не получилось. В конце концов нападающий все же отчалил за решетку. Футбольная карьера Квинси позади, а каким Промес выйдет из тюрьмы, покажет лишь время.

«Мне жаль, что с ним случилось… И он это переживает… Посмотрим, чем всё это закончится, и если он виновен, то будет справедливо, если он заплатит», – подытожил судебные разбирательства Промеса бравший с ним чемпионство в «Спартаке» тренер Массимо Каррера.