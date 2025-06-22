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На главную ТИ-Спорт 22 июня 2025 09:00

Преступление и наказание: с футболом Промес закончил, впереди 7 лет тюрьмы в Нидерландах

Экс-форварда «Спартака» Промеса экстрадировали в Нидерланды для отбывания срока

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Экс-нападающий московского «Спартака» Квинси Промес экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ для отбывания тюремного наказания. Об этом сообщает De Telegraaf. Напомним, суммарно футболист приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Как скандальная история Промеса пришла к логическому заключению – читайте в материале «ТИ-Спорта».

Преступление и наказание: с футболом Промес закончил, впереди 7 лет тюрьмы в Нидерландах
Фото: spartak.com

Промес не выйдет на свободу как минимум до 2030 года

12 июня 2025 года голландская газета De Telegraaf выступила с громкими заголовками. Экс-нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был арестован в своем доме в Дубае по запросу властей Нидерландов. Вскоре голландская прокуратура официально объявила о начале экстрадиции Промеса в страну. А вчера, как стало известно все тому же De Telegraaf, футболист добрался до Нидерландов и отправился под стражу.

Напомним, суммарно Квинси Промес приговорен к 7,5 годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде наркотиков. Конечно, сторона нападающего еще попробует подать последнюю апелляцию и оспорить решение суда. Однако, если она не будет удовлетворена, 33-летний футболист сможет выйти на свободу по досрочно-условному освобождению не раньше 2030 года.

Фото: spartak.com

Бесславный конец карьеры одного из самых ярких легионеров в истории новейшего «Спартака»

С этого момента о карьере Квинси Промеса можно уже точно говорить как о завершившейся. Некогда один из самых самобытных и талантливых легионеров в истории «красно-белого» клуба по итогу закончил с футболом так печально. С именем Промеса связаны, безусловно, все самые большие последние победы «Спартака»: великое чемпионство в 2017 году, Суперкубок России в тот же год, триумф в Кубке России в 2023 году. Нидерландский футболист на протяжении долгого пребывания в России был душой и сердцем московской команды.

Помимо игровых талантов, Промес сочетал в себе качества шоумена. Мог поиграть в футбольный симулятор с известными блогерами для социальных сетей «Спартака», написать и исполнить собственные рэп-треки, посвященные Москве, России. В общем и целом, Квинси, или как ласково называли его болельщики «Спартака», – Антошка Промес являлся олицетворением того сильного столичного клуба, способного на равных играть дома с «Ливерпулем» в ЛЧ и занимать первое место в группе Лиги Европы с «Наполи» и «Лестером».

Нидерландский нападающий в течение карьеры пробовал закрепиться в топовых европейских чемпионатах. Играл в родных Нидерландах за «Аякс», отправлялся в Ла Лигу выступать за «Севилью». Но настоящей рок-звездой и любимцем публики Квинси Промес был только в «Спартаке» (2014-2018, 2021-2024). Поэтому после трехлетней командировки в 2021 году форвард вернулся в Москву и играл за «красно-белых» вплоть до начала всей этой скандальной эпопеи.

Фото: utdfc.ae

«Если он виновен, то будет справедливо, если он заплатит!»

Весь шум вокруг уголовной репутации Промеса начался еще летом 2023 года, когда суд Нидерландов приговорил его к полутора годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату. Но для Квинси это была только половина беды. Зимой 2024 года обнародовались факты причастности нападающего к контрабанде огромной партии кокаина (примерно 1350 кг). Материалы по этому делу собирались несколько лет, и в феврале 2024 года Промесу вынесли заочный приговор с лишением свободы на шесть лет в Нидерландах.

В тот период Квинси находился на зимних сборах со «Спартаком» в ОАЭ и не мог вылететь из страны по причине запроса прокуратуры Нидерландов, которая требовала выдать Промеса для отбывания им тюремного наказания.

Адвокаты нападающего делали все, чтобы позволить футболисту задержаться в ОАЭ как можно дольше. Расторгнув контракт со «Спартаком», Промес на правах свободного агента подписал контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая. Владельцем этой команды, выступающей во второй по силе лиге в ОАЭ, является российский бизнесмен Сергей Ломакин, а генеральным директором значится Илие Чебану. Как только «Юнайтед» официально объявили о трансфере Квинси Промеса, Чебану моментально заявил, что голландец с точки зрения футбольного мастерства является самым сильным игроком в ОАЭ.

В Дубае Промес томительно ожидал решения о своем приговоре. Адвокаты нападающего отправили в Нидерланды бесчисленное количество апелляций, но все они потерпели один и тот же исход – были отклонены. В какой-то момент даже юристы начали советовать Квинси смириться с приговором и отправиться отбывать срок.

Беспечной жизни у Промеса в ОАЭ не получилось. В конце концов нападающий все же отчалил за решетку. Футбольная карьера Квинси позади, а каким Промес выйдет из тюрьмы, покажет лишь время.

«Мне жаль, что с ним случилось… И он это переживает… Посмотрим, чем всё это закончится, и если он виновен, то будет справедливо, если он заплатит», – подытожил судебные разбирательства Промеса бравший с ним чемпионство в «Спартаке» тренер Массимо Каррера.

#фк спартак #футбол
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