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«Преступление и наказание» на татарском языке представили на международном фестивале
Мензелинский государственный татарский драматический театр им. Сабира Амутбаева принял участие в XXVII Международном театральном фестивале имени Ф.М. Достоевского, который прошел в Великом Новгороде.
Как рассказали «Татар-информу» в литературном отделе учреждения, мензелинцы были единственным коллективом из Татарстана. Кроме того, они впервые принимали участие в событии.
Свои спектакли показали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Иркутска, Челябинска, а также других стран – Беларуси, Армении, Индии.
Мензелинский театр представил на суд зрителей и жюри постановку по роману «Преступление и наказание» на татарском языке. Режиссером является Ильсур Казакбаев. Спектакль посетили и татары, которые проживают в Великом Новгороде. Актеры пообщались с соотечественниками.
Зал филармонии Великого Новгорода был полон, зрители остались в восторге от работы мензелинского драмтеатра. Её высоко оценили театральные критики Мария Скурданова, Ольга Истомина, Ирина Алпатова, Сергей Козлов и Максим Дримлинг.
Международный театральный фестиваль им. Ф.М. Достоевского в Великом Новгороде проходит с 1992 года и является престижным в театральном искусстве.
Фото: Мензелинский драмтеатр.
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