«Преступление и наказание» на татарском языке представили на международном фестивале

Мензелинский государственный татарский драматический театр им. Сабира Амутбаева принял участие в XXVII Международном театральном фестивале имени Ф.М. Достоевского, который прошел в Великом Новгороде.

Как рассказали «Татар-информу» в литературном отделе учреждения, мензелинцы были единственным коллективом из Татарстана. Кроме того, они впервые принимали участие в событии.

Свои спектакли показали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Иркутска, Челябинска, а также других стран – Беларуси, Армении, Индии.

Мензелинский театр представил на суд зрителей и жюри постановку по роману «Преступление и наказание» на татарском языке. Режиссером является Ильсур Казакбаев. Спектакль посетили и татары, которые проживают в Великом Новгороде. Актеры пообщались с соотечественниками.

Зал филармонии Великого Новгорода был полон, зрители остались в восторге от работы мензелинского драмтеатра. Её высоко оценили театральные критики Мария Скурданова, Ольга Истомина, Ирина Алпатова, Сергей Козлов и Максим Дримлинг.

Международный театральный фестиваль им. Ф.М. Достоевского в Великом Новгороде проходит с 1992 года и является престижным в театральном искусстве.