Преступление и наказание: что стало причиной легкой победы «Зенита» над УНИКСом

УНИКС уступил на выезде на «Зениту» (83:92) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы прервали свою 16-матчевую победную серию. О причинах фиаско подопечных Велимира Перасовича и ключевых отрезках встречи - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

Первая победа «Зенита» над УНИКСом на домашнем паркете

Противостояния УНИКСа и «Зенита» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ – это всегда про эмоции, неожиданные повороты в игре и яркие развязки. Вчера команды в четвертый раз встречались между собой в рамках очной баталии. К матчу с «Зенитом» казанцы подходили с впечатляющей серией побед. На протяжении 16 матчей ни один клуб Единой лиги ВТБ не мог одолеть коллектив Велимира Перасовича.

Петербуржцы последний раз проигрывали тоже давно, больше месяца назад, «Локомотиву-Кубань» – 98:117. В преддверии матча с УНИКСом победная серия «Зенита» составляла 8 игр.

Вчерашний баскетбол на паркете КСК «Арены» был богат на содержательные моменты. Игра получилась качельной – первая половина осталась за УНИКСом (43:33), а вот вторую часть матча провел успешнее уже «Зенит», набрав за третью и четвертую четверти в сумме 59 очков (92:83).

Швед и Бэйкон провели выдающийся матч

Во многом, бенефис «сине-бело-голубых» в матче с УНИКСом объясняется прекрасным выступлением двух главных лидеров «Зенита» – Дуэйна Бэйкона и Алексея Шведа. Первый набрал за четыре четверти и двадцать семь с половиной минут на паркете – 30 очков. Американец реализовал восемь попыток со средней и забросил четыре «трехи», оформив также три подбора.

Алексей Швед оказался по истечении основного времени матча самым эффективным игроком в составе петербуржцев (23) с показателем полезности «плюс» семнадцать. На счету Шведа 15 очков, две реализованных «трехи», семь ассистов и три попадания со средней.

Присоединившись к «Зениту» по ходу этого сезона, Швед легко вписался в состав петербуржцев, став моментально одним из ключевых элементов команды. Опытному россиянину удалось компенсировать сполна отсутствие Ксавьера Муна, получившему травму и выбывшему до конца сезона.

Лопатин и Рейнольдс набрали пять фолов за 12 минут

УНИКС неплохо смотрелся в матче с «Зенитом». Нельзя сказать, что петербуржцы были на голову сильнее или более мастеровиты, чем представители казанской команды. Скорее организованнее и дисциплинированнее. Иначе невозможно объяснить столь обильное количество фолов в матче со стороны УНИКСа. Сразу три игрока команды Велимира Перасовича присели на скамейку с пятью фолами: Джален Рейнольдс, Андрей Лопатин и Сергей Торопов. Причем первым двум хватило для этого чуть более 12 минут.

«Я думаю, ключевым моментом была вторая половина – у нас было очень плохо с энергией, и мы не могли контролировать их подборы в нападении в третьей четверти. Одна из причин в том, что два наших игрока получили по 5 фолов за 12 минут. Судьи были очень, очень строгими по отношению к нам. Я не говорю, что они были плохими, но строгими. Они дали Рэйнольдсу и Лопатину по 5 фолов за 12 минут. Невозможно играть против такой команды, как «Зенит», если у нас нет больших игроков на площадке», – с досадой отмечал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Действительно, одна из ключевых причин поражения команды – короткая скамейка во второй половине встречи. Четвертую четверть УНИКС отыграл практически одной пятеркой. Отсюда такие цифры результативности у Маркоса Найта (24 очка), Девона Акун-Перселла (20 очков), Дмитрия Кулагина (15 очков) и Исмаэля Бако (15 очков).

С точки зрения компонентов эффективности к лидерам казанцев претензий быть не может. Однако вчерашняя победа «Зенита» абсолютно закономерна. Петербуржцы дожали гостей классом и глубиной состава, доказав, что к этой минуте именно они являются фаворитами чемпионата в борьбе за трофей.

Фото на анонсе: bc-zenit.com