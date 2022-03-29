Пожилая женщина погибла на пожаре в собственном частном доме в Татарстане

Сообщение о возгорании в частном доме в селе Сухарево Нижнекамского района, на улице Заречной поступило сегодня в 16.45 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место пожарные установили, что огонь охватил всю площадь дома – 32 квадратных метра. Через некоторое время удалось полностью потушить пожар. Разбирая тлеющие конструкции, пожарные обнаружили тело пожилой женщины.

По предварительной информации, она проживала в этом доме летом. Зимой же она жила у опекунов в этом же селе. Причина пожара устанавливается, как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.