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Ру Тат
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Происшествия
29 марта 2022  20:17
Павел Климчак

Пожилая женщина погибла на пожаре в собственном частном доме в Татарстане

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Сообщение о возгорании в частном доме в селе Сухарево Нижнекамского района, на улице Заречной поступило сегодня в 16.45 по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Прибыв на место пожарные установили, что огонь охватил всю площадь дома – 32 квадратных метра. Через некоторое время удалось полностью потушить пожар. Разбирая тлеющие конструкции, пожарные обнаружили тело пожилой женщины.

По предварительной информации, она проживала в этом доме летом. Зимой же она жила у опекунов в этом же селе. Причина пожара устанавливается, как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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