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Происшествия
18 августа 2022  11:14
Елена Саляхова

Прессу не пустили на процесс по делу известного в криминальных кругах Казани Липского

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Прессу не пустили на процесс по делу известного в криминальных кругах Казани Липского
Елена Саляхова

Только что Советский районный суд Казани начал процесс по избранию меры пресечения фигурантам дела о похищении человека и вымогательстве крупной суммы. 

Накануне в Казани были задержаны сразу четыре человека – известный в криминальных кругах столицы Вадим Липский, а также Айдар Лутфуллин, Алексей Лобетов, Рубен Амирянов. 

Первым в суд доставили Лутфуллина. Фабулу дела держат в строгом секрете. Перед началом процесса об избрании меры пресечения следствие вовсе попросило суд удалить журналистов из зала суда, ссылаясь на тайны расследования. 

 

Фото: © Елена Саляхова

«В деле есть данные, которые не должны быть известны широкому кругу лиц», – аргументировал свою позицию следователь. 

Суд ходатайство следствия удовлетворил. Процесс походил в закрытом режиме. Лутфуллина отправили в СИЗО до 1 октября. 

Вадима Липского в суд доставят последним. Известно, что следствие будет настаивать на его аресте.

#криминальный авторитет
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