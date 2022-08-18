Прессу не пустили на процесс по делу известного в криминальных кругах Казани Липского
Только что Советский районный суд Казани начал процесс по избранию меры пресечения фигурантам дела о похищении человека и вымогательстве крупной суммы.
Накануне в Казани были задержаны сразу четыре человека – известный в криминальных кругах столицы Вадим Липский, а также Айдар Лутфуллин, Алексей Лобетов, Рубен Амирянов.
Первым в суд доставили Лутфуллина. Фабулу дела держат в строгом секрете. Перед началом процесса об избрании меры пресечения следствие вовсе попросило суд удалить журналистов из зала суда, ссылаясь на тайны расследования.
«В деле есть данные, которые не должны быть известны широкому кругу лиц», – аргументировал свою позицию следователь.
Суд ходатайство следствия удовлетворил. Процесс походил в закрытом режиме. Лутфуллина отправили в СИЗО до 1 октября.
Вадима Липского в суд доставят последним. Известно, что следствие будет настаивать на его аресте.