Прессу не пустили на процесс по делу известного в криминальных кругах Казани Липского

Елена Саляхова

Только что Советский районный суд Казани начал процесс по избранию меры пресечения фигурантам дела о похищении человека и вымогательстве крупной суммы.

Накануне в Казани были задержаны сразу четыре человека – известный в криминальных кругах столицы Вадим Липский, а также Айдар Лутфуллин, Алексей Лобетов, Рубен Амирянов.

Первым в суд доставили Лутфуллина. Фабулу дела держат в строгом секрете. Перед началом процесса об избрании меры пресечения следствие вовсе попросило суд удалить журналистов из зала суда, ссылаясь на тайны расследования.

Фото: © Елена Саляхова

«В деле есть данные, которые не должны быть известны широкому кругу лиц», – аргументировал свою позицию следователь.

Суд ходатайство следствия удовлетворил. Процесс походил в закрытом режиме. Лутфуллина отправили в СИЗО до 1 октября.

Вадима Липского в суд доставят последним. Известно, что следствие будет настаивать на его аресте.