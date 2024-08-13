Пресс-тур к Дню строителя: #Суварстроит показал «Дом Чемпионов» с барбекю-зонами и теплиц

Фото: Абдул Фархан

В преддверии Дня строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа, компания #Суварстроит организовала пресс-тур в «Дом Чемпионов». Новостройка переменной этажности (от 10 до 19 этажей) возводится в жилом комплексе «Станция Спортивная» в Приволжском районе Казани, на территории микрорайона Суварово. Это в 10 минутах от акватории Волги и примерно в 15 минутах от аэропорта.

«Дом Чемпионов» соседствует с десятью домами предыдущих очередей постройки, еще два дома в начальной стадии строительства. В жилом комплексе уже имеются площадки для большого и настольного тенниса, канатная дорога, футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки. Часто проводятся спортивные мероприятия. Сам «Дом Чемпионов» готов сейчас на 90% Ведутся отделочные и фасадные работы, обустроены площадки для детского, семейного и спортивного отдыха, зоны барбекю и что особенно интересно – предусмотрено пространство для двух общедомовых теплиц. Осенью приступят к озеленению территории.

«В этом году компания #Суварстроит празднует 25-летие. За это время уже целое поколение людей выросло в домах, которые мы построили. И #Суварстроит не просто строит дома – мы воплощаем мечты в реальность и реализуем по-настоящему уникальные проекты. «Дом Чемпионов» строится с использованием самых передовых технологий, в том числе нашей собственной разработки системы “Умный дом”. Кроме того мы реализуем комплексный подход к озеленению территории, формируем общественные пространства. «Дом Чемпионов» будет готов принять жителей во втором квартале 2025 года», – сказал генеральный директор компании #Суварстроит Руслан Нурмухаметов.

С предстоящим Днем строителя поздравил участников пресс-тура заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев. Он, в свою очередь, акцентировал, что «Дом Чемпионов», во-первых, строится в одной из точек роста Казани – Лаишевском узле, а во-вторых, отвечает спортивно-оздоровительным трендам страны.

«В Лаишевском узле до 2030 года разными застройщиками планируется построить порядка 4,5 млн квадратных метров жилья. При этом строящийся «Дом Чемпионов» ничем не уступает тем, что строятся в центре Казани. Здесь применяется прекрасный облицовочный кирпич, который производится в Кировской области. Стены наружние, межквартирные возводятся из крупноформатных блоков Poroterm, которые и хорошо дышат, и удерживают тепло, защищают от негативных атмосферных последствий. Застройщик тем самым формирует среду, которая позволяет человеку развиваться. Жители «Дома Чемпионов» смогут ежедневно заниматься спортом и дотянуть себя до уровня сдачи нормативов ГТО, которые недавно были возрождены в России», – сказал Гимаев.

Замминистра подчеркнул, что компания #Суварстроит возводит дома вовремя, без срыва сроков сдачи квартир и является одним из лидеров строительства в Республике Татарстан. А также входит в число крупнейших застройщиков в масштабах страны.

«Дом Чемпионов» – это не просто объект, а проект, в который мы вкладываем все свои знания, умения и навыки. Здесь 803 квартиры общей площадью 36,5 тыс. кв. метров. Предусмотрено 32 коммерческих помещения с витражным остеклением и общей площадью 3 тыс. кв.м – для каждого бизнеса у нас будет удобная территория и локация. На территории проекта мы возводим два многофункциональных центра. Это многоуровневые паркинги на 998 машиномест с коммерческими помещениями на первом этаже», – экскурсию продолжил заместитель директора по маркетингу и продажам #Суварстроит Марсель Абдулхаев.

Экстерьер «Дома Чемпионов» разработан согласно последним трендам – рельефные фасады, использование нескольких материалов, в том числе облицовочный кирпич, фасадная плитка и композитные материалы. Каждая квартира оборудована системой хранения/корзиной для кондиционера. Особенности проекта – угловое остекление и большое количество оконных проемов в целом. Это создает необычные планировочные решения и возможность оборудовать их под свои интересы. Входные группы прозрачные – всегда можно видеть, кто в подъезде или на улице, то есть обезопасить себя при необходимости от посторонних и нежелательных людей. В подъездах предусмотрены колясочные, кладовые, зоны чистки обуви и лап домашних животных. Здесь предусмотрены просторное лобби отельного формата, в отделке которого используется дорогая сталь – кортен

Минимальная площадь однокомнатной квартиры или студии в Доме Чемпионов – 32 кв.м, максимальная – 72 кв.м для двухкомнатной квартиры. Цены на однокомнатные начинаются от 6,2 млн рублей. Приобрести квартиру, можно по всем льготным госпрограммам, IT-ипотека, семейная ипотека со сниженной ставкой до 4,8%, рассрочка и субсидирование первоначального взноса. На приобретение паркинга застройщик предлагает рассрочку.

Дружественную атмосферу жильцов ЖК «Станция Спортивная», уверены представители застройщика как нельзя лучше скрепят общедомовые теплицы. В них можно будет совместно или индивидуально практично или в удовольствие и для красоты выращивать любимые культуры, угощать урожаем соседей.

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