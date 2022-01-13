Пресс-службу «Татспиртпрома» возглавила экс-сотрудник аппарата Президента Татарстана

Генеральный директор компании «Татспиртпром» Руслан Максудов сегодня представил нового руководителя пресс-службы – Марию Полякову.

В задачи нового руководителя входит обеспечение и реализация политики компании по связям со СМИ, сообщили ИА «Татар-информ» на предприятии.

Мария Полякова окончила факультет журналистики, социологии и психологии (отделение социологии) Казанского государственного университета в 2003 году.

С 2012 года до конца прошлого года Полякова работала в аппарате Президента Республики Татарстан на должности главного советника пресс-службы Президента РТ. До этого – в 2010-2012 годах была корреспондентом службы новостей телерадиокомпании «Казань».

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года должность руководителя пресс-службы «Татспиртпрома» покинула Марина Коновалова. Она может возглавить один из медийных проектов в Татарстане.