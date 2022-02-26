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26 февраля 2022  16:35

Пресс-служба ВТБ дала рекомендации для клиентов за рубежом

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Для нас принципиально важно обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов, которые в текущий момент оказались за рубежом. Сегодня это свыше 40 тысяч человек, большая часть которых находится в странах СНГ, Европы и Азии. 

В момент объявления санкций ВТБ предупредил их обо всех ограничениях, с которыми владельцы наших карт могут столкнуться при обслуживании в иностранных торговых точках. Все клиенты оперативно получили СМС-сообщения с подробной инструкцией действий в сложившихся условиях.

Мы рекомендовали владельцам карт иностранных платежных систем снять наличные в банкомате любого банка или воспользоваться картами других финансовых организаций, которые не были затронуты санкциями. Наши менеджеры остаются на прямой связи с клиентами, обзванивая их и проводя максимально подробную консультацию. 

Для всех входящих звонков клиентов из-за рубежа контакт-центр ВТБ организовал выделенную линию и поддержку во всех каналах. Информация о возможных ограничениях доведена до наших клиентов, с которыми мы работаем в режиме 24/7.

#банк втб
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