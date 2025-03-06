Пресс-служба «Салавата» отреагировала на новость о залоге имущества

Фото: hcsalavat.ru

Пресс-служба «Салавата Юлаева» прокомментировала информацию о залоге имущества: 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и медиакуб.

«Залог имущества при займе – это обычная кредитная практика, ничего особенного в этой истории нет. В данном случае используются кредитные средства Регионального фонда РБ, а имущество идёт как залоговое обеспечение этого кредита. Команда спокойно готовится к плей-офф, в клубе всё стабильно», – передает слова пресс-службы «Чемпионат».

Напомним, ранее у «Салавата Юлаева» были задержки с выплатами зарплат игрокам и работникам клуба в связи с финансовыми проблемами.

В данный момент команда Виктора Козлова идет на втором месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Салават» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 марта в 17:00 по мск.