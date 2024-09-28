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Общество 28 сентября 2024 14:25

Пресс-служба Раиса РТ опровергла сообщения о тяжелой болезни Шаймиева

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В пресс-службе Раиса РТ опровергли информацию о якобы тяжелой болезни первого Президента Республики Татарстан, государственного советника РТ Минтимера Шаймиева.

До этого некоторые телеграм-каналы писали, что Шаймиев «тяжело болеет» и якобы «госпитализирован в больницу».

Но, как заверили в пресс-службе Раиса РТ, данная информация не соответствует действительности.

«Обычный сезонный вирус», - приводит ответ РИА «Новости».

Шаймиев родился 20 января 1937-го в деревне Аняково (ныне Актанышский район РТ). Позже политик закончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1991-м он впервые стал Президентом Татарстана, а затем его переизбрали на второй и третий президентский сроки (в 1996 и 2001 годах). Сейчас Шаймиев – Государственный советник Татарстана.

#Минтимер Шаймиев
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