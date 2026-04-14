news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 апреля 2026 19:54

Громкий звук на пороховом заводе объяснили сработкой системы сброса давления

Читайте нас в
Телеграм

Громкий звук у казанского порохового завода вызван работой системы сброса давления, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная систем сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев», — сообщила она.

В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что сегодня на пороховом заводе произошло возгорание с разрушением конструкций. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, есть пострадавшие.

news_right_1
news_right_2
news_bot
