Громкий звук на пороховом заводе объяснили сработкой системы сброса давления

Громкий звук у казанского порохового завода вызван работой системы сброса давления, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная систем сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев», — сообщила она.

В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что сегодня на пороховом заводе произошло возгорание с разрушением конструкций. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, есть пострадавшие.