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Пресс-служба Минэкологии Татарстана стала лауреатом конкурса InfoWaste-2023
Лауреатом Всероссийского экологического конкурса среди журналистов, блогеров и пресс-служб InfoWaste-2023 стала пресс-служба Минэкологии Татарстана. 20 марта в Госдуме РФ в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса, посвященного проблемам экологии.
«К участию в финальном этапе были допущены 94 работы, размещённые в муниципальных, региональных и федеральных СМИ и блогах. Их представили 87 авторов из 51 региона. Члены организационного комитета утвердили список победителей, лучшими признаны 11 работ из 7 регионов», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
В номинации «Лучшая пресс-служба» победителем стала пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Жюри оценивало, как освещаются вопросы экологии на официальном сайте ведомства. Диплом победителям вручил член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев.
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