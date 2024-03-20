Пресс-служба Минэкологии Татарстана стала лауреатом конкурса InfoWaste-2023

Лауреатом Всероссийского экологического конкурса среди журналистов, блогеров и пресс-служб InfoWaste-2023 стала пресс-служба Минэкологии Татарстана. 20 марта в Госдуме РФ в Москве прошла церемония награждения победителей конкурса, посвященного проблемам экологии.

«К участию в финальном этапе были допущены 94 работы, размещённые в муниципальных, региональных и федеральных СМИ и блогах. Их представили 87 авторов из 51 региона. Члены организационного комитета утвердили список победителей, лучшими признаны 11 работ из 7 регионов», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

В номинации «Лучшая пресс-служба» победителем стала пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Жюри оценивало, как освещаются вопросы экологии на официальном сайте ведомства. Диплом победителям вручил член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев.