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Пресс-секретаря Meta* внесли в перечень экстремистов в России
В перечень террористов и экстремистов внесли Энди Стоуна**, пресс-секретаря Meta*, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в ноябре в Москве суд заочно выдал санкцию на его арест по обвинению в содействии терроризму.
Напомним, что людям, оказавшимся в соответствующем реестре Росфинмониторинга, нельзя общаться со СМИ, размещать в сети информацию, выступать публично и пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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