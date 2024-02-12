Пресс-секретаря Meta* внесли в перечень экстремистов в России

В перечень террористов и экстремистов внесли Энди Стоуна**, пресс-секретаря Meta*, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ноябре в Москве суд заочно выдал санкцию на его арест по обвинению в содействии терроризму.

Напомним, что людям, оказавшимся в соответствующем реестре Росфинмониторинга, нельзя общаться со СМИ, размещать в сети информацию, выступать публично и пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов.