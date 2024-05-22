Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пресс-секретарь Шойгу покинула Минобороны РФ
Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны РФ на другую должность.
«Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», – цитирует слова Марковской РИА Новости.
Марковская была назначена пресс-секретарем министра обороны в ноябре 2017 года. До этого работала журналисткой. Является государственным советником РФ 2-го класса.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»