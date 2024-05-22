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Общество 22 мая 2024 20:01

Пресс-секретарь Шойгу покинула Минобороны РФ

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Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны РФ на другую должность.

«Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», – цитирует слова Марковской РИА Новости.

Марковская была назначена пресс-секретарем министра обороны в ноябре 2017 года. До этого работала журналисткой. Является государственным советником РФ 2-го класса.

#минобороны рф
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