Пресс-секретарь мэра Зеленодольска перешел работать в АО «Татмедиа»

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета Зеленодольского района РТ Расим Хазиев покинул свой пост. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Последний мой рабочий день был вчера, сегодня я забрал трудовую книжку. В понедельник, 7 июня, я выхожу работать на новое место — в АО „Татмедиа“. Еще параллельно планирую открыть свое дело», — уточнил он.

На новом месте работы Хазиев планирует создать мультимедийную редакцию — создавать интересный контент, выпускать видеоролики и многое другое. «Я возвращаюсь к творчеству. Буду заниматься современной журналистикой, к которой меня всегда тянуло», — подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, на вакантную должность пресс-секретаря претендуют несколько кандидатов, однако окончательный выбор глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев еще пока не сделал. Сможет ли он определиться в ближайшее время, тоже неизвестно.

Расим Хазиев работал в команде Афанасьева не только последние полтора года, когда он стал мэром Зеленодольска, но и до этого, когда тот был главой Лаишевского района. В общей сложности на госслужбе Хазиев провел пять с половиной лет.

Этот сложный, но интересный период времени Расим Хазиев сравнил с учебой в академии, так как, по его мнению, именно за такой срок человек может усвоить все те знания и опыт, которые ему хотят передать.

«Прежде всего хочу поблагодарить моего учителя Михаила Павловича [Афанасьева], который ввел меня в политику, показал, как работать, поделился своим опытом, тем более что у меня его совсем не было. Это были хорошие годы, именно в этот период я стал пиарщиком, до этого у меня был пятилетний опыт работы в журналистике, всё это — гремучая смесь в хорошем смысле этого слова», — написал бывший пресс-секретарь на своей странице в соцсети Instagram.