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Политика 3 марта 2023 23:13

Пресс-секретарь Белого дома заявила об угрозе США от «Российской народной республики»

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о существовании «Российской народной республики». Ее оговорка попала в эфир американского государственного Youtube-канала.

Анонсируя планы Президента США, она отметила, что в пятницу Джо Байден намерен встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская народная республика», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

#США
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