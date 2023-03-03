Пресс-секретарь Белого дома заявила об угрозе США от «Российской народной республики»

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о существовании «Российской народной республики». Ее оговорка попала в эфир американского государственного Youtube-канала.

Анонсируя планы Президента США, она отметила, что в пятницу Джо Байден намерен встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская народная республика», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.