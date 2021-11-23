Пресс-секретарь Белого Дома подтвердила, что Байден будет избираться на второй срок

Действующий Президент США Джо Байден намерен избираться на второй срок, заявила секретарь Белого Дома Джен Псаки. Об этом сообщает телеканал RT в своем Telegram.

Ранее издание The Washington Post написало о том, что американский лидер планирует участвовать в выборах на пост Президента США, которые состоятся в 2024 году. На момент следующей избирательной кампании Байдену будет 81 год.

«Да, это его намерение», — ответила Псаки, которую попросили прокомментировать эту информацию.

Ожидается, что официально о своем решении Байден объявит после завершения промежуточных выборов в конгресс в 2022 году.