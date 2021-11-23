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Ру Тат
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Политика
23 ноября 2021  14:48

Пресс-секретарь Белого Дома подтвердила, что Байден будет избираться на второй срок

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Действующий Президент США Джо Байден намерен избираться на второй срок, заявила секретарь Белого Дома Джен Псаки. Об этом сообщает телеканал RT в своем Telegram.

Ранее издание The Washington Post написало о том, что американский лидер планирует участвовать в выборах на пост Президента США, которые состоятся в 2024 году. На момент следующей избирательной кампании Байдену будет 81 год. 

«Да, это его намерение», — ответила Псаки, которую попросили прокомментировать эту информацию. 

Ожидается, что официально о своем решении Байден объявит после завершения промежуточных выборов в конгресс в 2022 году.

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